شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. هالة مصطفى نجمة سلة الأهلى: الناس بتخاف من طولى.. وبحب الكشرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيداً عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات، هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تتحقق على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، نجمة اليوم هى هالة مصطفى لاعبة كرة السلة بفريق الأهلى، والتى تتحدث عن هواياتها والنجوم المفضلين وكذلك نوع الملابس التى تفضل ارتدائها، فكان معها الحوار التالى..

لاعبة سلة الأهلى ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟ ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟ بحب أقعد فى البيت مع الأسرة والعائلة وأشاهد التليفزيون. ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟ ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟ مش بعرف أطبخ لكن بتميز فى الأكل وليس إعداده، يعنى مثلا بحب الكشرى والشاورما جدا.

هالة مصطفى وزوجها من نجمك المفضل؟ من نجمك المفضل؟ بصراحة لا يوجد لدى نجم مفضل ، لكن بحب متابعة الأفلام الكوميدى و الرومانسي. من مطربك المفضل؟ من مطربك المفضل؟ الهضبة عمرو دياب لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى تكونى إيه؟ لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى تكونى إيه؟ - Choreography dancer راقصة الكوريوجرافيا وهو عبارة عن الرقص مع فن حركة الجسد مع الموسيقى . Advertisements

هالة بالسواريه لما تتعاكسى فى الشارع.. ممكن تستخدمى العنف أم لا؟ لما تتعاكسى فى الشارع.. ممكن تستخدمى العنف أم لا؟ لما اتعرض لموقف معاكسة ممكن أرد، لكن أنا طويلة فالناس بتخاف منى. كم يبلغ طولك؟ كم يبلغ طولك؟ 184 سنتيمتر

هالة مصطفى لاعبة سلة الاهلى مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى زيها؟ مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى زيها؟ ياسمين عبد العزيز كل أدوارها اللى بتقدمها حلوة. بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟ بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟ الكاجوال جدا ومناسب لطبيعة ممارسة الرياضة.

هالة على البحر

هالة مع شريك حياتها لو طلب منك زوجك تسيبى الرياضة هتعملى ايه؟ لو طلب منك زوجك تسيبى الرياضة هتعملى ايه؟ وقتها سوف أقوم بالتركيز فى شغلى التانى ممكن أفكر فى الأطفال.

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