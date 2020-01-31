شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام لـ"سوبر كورة": كاسونجو وعواد مكسب الزمالك أمام أول أغسطس.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حازم إمام نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق أن مباراة الزمالك أمام أول أغسطس تحصيل حاصل، خاصة أن الأبيض استطاع الصعود إلى ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.

وأضاف حازم إمام، خلال تصريحات خاصة لـ"سوبر كورة"، أنه يجب على الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك إراحة عدد كبير من اللاعبين للاستعداد لمباراتى السوبر المصرى والأفريقى، كما أنه سيشعر بفارق بعد إراحة العناصر الأساسية خاصة فى الدورى.

وتابع نجم الزمالك السابق، "يجب الدفع بالكونغولى كابونجو كاسونجو خلال الفترة المقبلة، خاصة أنه مهاجم على مستوى عال وسيفيد خط هجوم الأبيض الفترة المقبلة، ومشاركة محمد عواد ستعيد الثقة للاعب مرة أخرى".

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وضمن الزمالك قبل لقاء أول أغسطس التأهل إلى دور الثمانية ببطولة دورى أبطال أفريقيا، حيث يحتل الفريق الأبيض، المركز الثانى فى المجموعة الأولى برصيد 8 نقاط فيما تصدر مازيمبى الكونغولى صدارة الترتيب برصيد 11 نقطة، فيما يأتى وزيسكو يونايتد الزامبى فى المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وأخيرًا أول أغسطس الانجولى فى المركز الرابع بنفس الرصيد من النقاط.

فيما ينتظر الزمالك خلال الفترة القادمة تحديد منافسه فى دور ربع النهائى بعدما كشف الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، عن إجراء القرعة الخاصة بمنافسات دور الثمانية فى أحد الفنادق القريبة من مدينة السادس من أكتوبر، فى تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وذلك يوم الأربعاء المقبل، حيث ضمن الأبيض التواجد فى ذلك الدور قبل خوض الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات بعدما تعادل مؤخرا أول أغسطس مع زيسكو الزامبى فى الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة ليتسع الفارق بين بطل أنجولا وبطل زامبيا مع الزمالك ليضمن الأبيض تواجده فى دور الثمانية من منافسات البطولة الأفريقية