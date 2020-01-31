شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. زى النهاردة.. الفراعنة أبطال أفريقيا 2010 بعد إسقاط غانا بهدف جدو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زى النهاردة قبل 10 سنوات، وتحديداً فى 31 يناير 2010، توج منتخب مصر بطلاً لقارة أفريقيا للمرة الثالثة على التوالى بعد فوزه على المنتخب الغانى بهدف دون رد أحرزه محمد ناجى جدو فى البطولة التى أقيمت بأنجولا، وهى المرة السابعة فى تاريخ فوز الفراعنة باللقب، بعد الحصول عليه فى أعوام 1957 و1959 و1986 و1998 و2006 و2008.

وقاد الفراعنة لهذا الإنجاز المعلم حسن شحاتة، وفاز جدو بلقب هداف البطولة الأفريقية برصيد 5 أهداف وفاز أحمد حسن كابتن منتخب مصر السابق بلقب أحسن لاعب فى البطولة، وعصام الحضرى أفضل حارس، وحصد أحمد فتحى جائزة اللعب النظيف.

ومثل المنتخب فى المباراة النهائية: عصام الحضرى، هانى سعيد، وائل جمعة، أحمد فتحى، أحمد المحمدى، حسنى عبدربه، حسام غالى، أحمد حسن كامل(كابتن الفريق)، سيد معوض، محمد زيدان، عماد متعب.

وفى الشوط الثانى دفع الكابتن حسن شحاته بكل من محمد عبدالشافى بدلا من سيد معوض "ق57"، محمد ناجى جدو بدلا من عماد متعب "ق71"، المعتصم سالم بدلا من أحمد فتحى "ق89".

وضمت أيضا القائمة المتوجة باللقب الثالث على التوالى كلا من: عبدالواحد السيد، محمود أبوالسعود، محمود فتح الله، عبدالظاهر السقا، أحمد عيد عبدالملك، عبدالعزيز توفيق، محمود عبدالرازق شيكابالا، السيد حمدى، أحمد رءوف.

Advertisements

وحقق منتخب مصر فوزاً على نيجيريا بثلاثة أهداف مقابل هدف فى دور المجموعات، سجل الأهداف عماد متعب فى الشوط الأول، وأحمد حسن كامل، والبديل محمد ناجى جدو فى الشوط الثانى.

ثم حقق فوزه الثانى على موزمبيق بهدفين دون رد سجلهما داريو كان فى مرماه، والبديل محمد ناجى جدو فى الشوط الثانى ، وفى مباراة تحصيل حاصل حقق الفراعنة العلامة الكاملة بالفوز على بنين بهدفين دون رد سجلهما أحمد المحمدى، وعماد متعب فى الشوط الأول.

وفى دور الثمانية، أكد الفراعنة تفوقه على أسود الكاميرون "فى الوقت الإضافى" بثلاثة أهداف مقابل هدف ، سجل أحمد حسن كامل هدفين، ومحمد ناجى جدو هدفا.

وفى نصف النهائى حقق منتخب مصر فوزا تاريخيا على الجزائر برباعية نظيفة سجلها على الترتيب، حسنى عبدربه من ضربة جزاء، ومحمد زيدان، ومحمد عبدالشافى، ومحمد ناجى جدو.