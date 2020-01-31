شكرا لقرائتكم خبر عن أبو جريشة: فخر الدين بن يوسف إضافة قوية لهجوم الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد محسن أبوجريشة، مدرب الإسماعيلى ، أن الفريق كان الأفضل فى مباراة الإنتاج الحربى لذا استحق النقاط الثلاث قائلا، "مباراة كانت صعبة للغاية فى ظل حجم الإرهاق الذى يعانى منه اللاعبون، وكان ضرورى حصد النقاط الثلاث لاستعادة الانتصارات وعودة الثقة للاعبين خلال المنافسات المحلية" .

وبسؤاله عن فخر الدين بن يوسف أجاب، ”هو مهاجم مميز ولديه خبرات كبيرة وانضمامه سيسهم فى زيادة الفاعلية الهجومية للفريق وظهر ذلك منذ مشاركته فى لقاء الاتحاد بالبطولة العربية".

ورفع الإسماعيلى رصيده إلى 21 نقطة فى المركز السابع متساويًا مع الإنتاج الحربى سادس جدول الترتيب، ودشن التونسى فخر الدين بن يوسف أول أهدافه فى الدورى الممتاز بتسجيل هدف الفوز فى المباراة التى شهدت عودة الإنتاج بالتعادل مرتين.

ورفع الجناح التونسى فخر الدين بن يوسف لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية عام 2013 مع الصفاقسى التونسي فى عام اختير خلاله لاعب العام، كما توج فخر الدين بن يوسف بلقب الدورى التونسى مرتين، مرة مع الصفاقسى موسم 2012-13 وأخرى مع الترجى التونسى موسم 2016-17، وعلى المستوى الدولى ظهر بن يوسف 47 مرة بقميص منتخب تونس ونجح فى تسجيل 6 أهداف، وشارك فى كأس العالم بروسيا ونجح فى التسجيل مرة والصناعة أخرى.

ولم يسبق لـ فخر الدين بن يوسف اللعب فى الدورى المصرى، بينما ارتدى قميص الترجى والصفاقسي، وشارك فخر الدين بن يوسف فى 21 مباراة الموسم الماضى مع الاتفاق ونجح فى تسجيل 3 أهداف وصناعة مثلها.

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وجاءت أبرز أرقام فخر الدين بن يوسف كالتالى …

الدورى التونسى الدرجة الثانية مع ” النجم الأولمبى ” لعب: 15 مباراة، أحرز: 4 أهدف، صنع: 4 أهداف

الدورى التونسى مع ” الصفاقسى، الترجى ” لعب: 99 مباراة، أحرز: 26 هدفا، صنع: 17 هدفا

الدورى الفرنسى مع “ميتز” لعب: 6 مباريات لم يحرز أهداف

الدورى السعودى مع “الاتفاق” لعب: 27 مباراة، أحرز: 5 أهداف، صنع: 3 أهداف