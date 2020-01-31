شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يكشف موقف همام طارق من مواجهة أسوان بعد الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أكرم عبد العزيز، طبيب الإسماعيلى، أن العراقى همام طارق لاعب الفريق تعرض لكدمة فى الحوض خلال مباراة الانتاج الحربى، إلا أنها لن تمنعه من التواجد مع الدراويش فى مباراة أسوان، وأغلق الجهاز الفنى للنادى الاسماعيلى بقيادة الفرنسى ديديه جوميز صفحة مباراة الإنتاج الحربى التى أقيمت مساء أمس الخميس بالجولة الخامسة عشرة للدورى وانتهت بفوز الدروايش بنتيجة 3/ 2 بهدف قاتل هو الأول الذى يسجله المحترف التونسى فخر الدين يوسف فى أول مباراة له مع الفريق .

ويبدأ الدراويش الاستعداد لمواجهة أسوان اليوم، الجمعة، على أن يسافر الفريق صباح غد، السبت، تمهيداً لملاقاة تماسيح النيل الاثنين المقبل بالجولة السادسة عشرة لمسابقة الدورى، حيث قام الجهاز الإدارى بإنهاء إجراءات السفر بالطائرة على أن تكون العودة صباح الثلاثاء نظراً لعدم وجود رحلات طيران مساء الاثنين عقب المباراة .

وأغلق مسئولو النادى الإسماعيلى باب الرحيل أمام الدولى العراقى همام طارق لاعب الفريق بداعى الحاجة لجهوده خلال منافسات البطولة العربية وبطولة الدورى والكأس، حيث رفض مسئولو القلعة الصفراء فكرة رحيل اللاعب الذى يرتبط بعقد ممتد مع الدراويش موسماً أخر بخلاف الموسم الحالى ،وكشف مصدر مقرب من همام طارق عن رغبة اللاعب فى الرحيل عن القلعة الصفراء سواء فى فترة الانتقالات الشتوية الحالية أو بنهاية الموسم على أقصى تقدير.

وتعاقد الإسماعيلى مع همام طارق الصيف الماضى فى صفقة انتقال حر وخاض اللاعب الملقب بميسى العرب تجارب احترافية منها الأهلى والظفرة الإماراتيين، بعد أن رحل عن القوة الجوية العراقى فى صيف 2013، ويجيد صاحب الـ23 عامًا اللعب فى عدة مراكز بجانب الجناح الأيسر، كالجناح الأيمن والوسط المهاجم كذلك.