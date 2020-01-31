شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلى يحذر بعثة الأحمر فى السودان من نسيان تطعيمات الملاريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جدد الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، تحذيراته لجميع لاعبى الفريق والجهاز الفنى والبعثة بشأن ضرورة تناول الحبوب الخاصة بالملاريا.

وحرص طبيب الفريق على التنبيه على الجميع بضرورة اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على سلامتهم.

جاءت تحذيرات طبيب الأهلى للحفاظ على سلامة البعثة حتى خوض اللقاء والعودة إلى القاهرة عقب الانتهاء من اللقاء .

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وكان الجهاز الفنى ولاعبو الأهلى قد حصلوا على كل التطعيمات اللازمة قبل سفر البعثة إلى السودان

وكان سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق، وسمير عدلى المدير الإدارى قد سافرا إلى السودان قبل البعثة لبحث ترتيبات الإقامة واستقبلوا البعثة امس برئاسة محمود الخطيب .

ويستعد الأهلى لمواجهة الهلال السودانى المقرر إقامتها التاسعة مساء غدٍ السبت على ستاد الجوهرة فى الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا.

ويتصدر الأهلى قمة المجموعة الثانية التى تضم برصيد 10 نقاط ويأتى النجم الساحلى التونسى والهلال السودانى فى المركزين الثانى والثالث برصيد 9 نقاط، بينما يقبع بلاتينيوم بطل زيمبابوى فى المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.