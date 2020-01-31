الامارات | نادي الشارقة: نثمن بكل تقدير دعم ومتابعة جواهر القاسمي لفريق كرة القدم

شكرا لقرائتكم خبر عن نادي الشارقة: نثمن بكل تقدير دعم ومتابعة جواهر القاسمي لفريق كرة القدم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الشارقة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي" توتير" أن رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي يثمنون بكل تقدير، دعم ومتابعة قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، لفريق كرة القدم وكافة الألعاب بالنادي

وأشار النادي إلى انه يؤكد حرص وإصرار منظومة العمل بالنادي على مواصلة النجاحات وإسعاد جماهير الإمارة الباسمة.

وكانت قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، علقت على الهزائم التي تلقاها فريق الشارقة ، التي كان آخرها من فريق خورفكان متذيل ترتيب فرق الدوري.

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وقالت سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي في تغريدة على حساب سموها عبر موقع التواصل الاجتماعي" توتير" " ماذا جرى يأهل ترى ؟؟ وينكم. ؟

وأضافت سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي في تغريدتها" الأعزاء نادي الشارقة، الإصرار على النجاح والتقدم من صفاتكم البارزة، أنتم تحملون أسم الأمارة الغالية، عليكم مسؤولية أكبر، لكم التحية".

وشهدت الفترة الأخيرة تراجعا كبيرا في نتائج فريق الشارقة بعدما تلقى أربع خسائر على التوالي في الدوري أمام فرق الظفرة والوحدة وشباب الأهلي وخورفكان وتجمد رصيده عنده 24 نقطة فقط.



