شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يضم «الصباحي» صانع ألعاب أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، برئاسة محمد مصيلحي، في إنهاء صفقة انتقال صانع ألعاب نادي أسون محمد الصباحي لصالح زعيم الثغر، لمدة 5 سنوات. وأنهى اللواء عبدالجليل إمام، مدير الكرة، وإيهاب جابر، مدير شؤون اللاعبين، إجراءات قيد اللاعب بالاتحاد المصري لكرة القدم، عقب إتمام جميع الإجراءات مع وكيل اللاعب بلال نظير، ووكيل النادى تامر النحاس، تمهيداً لمشاركة اللاعب في المباريات القادمة لزعيم الثغر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد يضم «الصباحي» صانع ألعاب أسوان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.