شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يختتم اليوم استعداده لمواجهة الهلال السوداني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، اليوم الجمعة، استعداده لمواجهة الهلال السوداني المقرر إقامتها الساعة التاسعة مساء غدٍ السبت في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، يخوض الأهلي مرانه اليوم على استاد الجوهرة الذي يحتضن مواجهة الغد الحاسمة.

وفي سياق متصل، يعقد الاجتماع الفني للمباراة في الرابعة عصر اليوم الجمعة في أحد الفنادق بالسودان، وذلك للاتفاق على كافة الأمور التنظيمية الخاصة بمباراة الغد.

يحضر الاجتماع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي، والكابتن سمير عدلي المدير الإداري للفريق، والكابتن ماهر عبدالعزيز إداري الفريق.

يشهد الاجتماع الاتفاق على الزي الخاص بالفريقين وموعد وصولهما إلى الملعب بجانب التعليمات الأمنية والتنسيقية الخاصة بالمباراة.

ويعتلي الأهلي صدارة مجموعته الثانية بدور المجموعات برصيد عشر نقاط ويأتي خلفه النجم الساحلي والهلال السوداني بتسع نقاط، ثم بلاتينيوم الزيمبابوي أخيرا بنقطة واحدة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يختتم اليوم استعداده لمواجهة الهلال السوداني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.