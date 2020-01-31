شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الإسباني بطل أوروبا لكرة اليد يطلب اللعب مع مصر في أبريل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب الاتحاد الإسباني لكرة اليد من نظيره المصري خوض منتخب بلاده مباراة ودية أمام المنتخب الوطني المصري، خلال شهر أبريل المقبل على أن تكون المباراة وفق الأجندة الدولية للإتحاد الدولي لكرة اليد برئاسة الدكتور حسن مصطفي.

وقال المهندس هشام نصر رئيس مجلس إدارة اتحاد اليد أن طلب المنتخب الإسباني للعب مع منتخبنا الوطني يدل على أن كرة اليد المصرية بين مصاف الدول الكبري في عالم اللعبة، لاسيما أن منتخب مصر وضع قدم بين الثمانية الكبار خلال بطولة العالم للرجال التي أقيمت في الدنمارك العام الماضي.

وأضاف نصر أن خطاب الاتحاد الإسباني للاتحاد المصري جاء بناء على طلب من المدير الفني للمنتخب الإسباني جيوردي، الذي قاد منتخب بلاده للفوز ببطولة الأمم الأوروبية لكرة اليد، التي انتهت منافساتها الأحد الماضي، تزامنًا مع المباراة النهائية لبطولة الأمم الأفريقية والتي فازت بها مصر على حساب تونس.