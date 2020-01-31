شكرا لقرائتكم الانتاج يرفض إعارة باسم مرسى للصفاقسى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض مسئولى الانتاج الحربى عرض الصفاقسى التونسى للتعاقد مع باسم مرسى مهاجم الفريق على سبيل الاعارة لنهاية الموسم مقابل مليون جنيه ، خاصة بعد المستوى المتميز الذى ظهر به اللاعب فى المباريات الأخيرة للفريق، فضلا عن الحاجة الفنية لجهود باسم مرسى فى مباريات الدور الثانى للمسابقة بالإضافة لضعف المقابل المادى الذى عرضه النادى التونسى وقبل ساعات قليلة من غلق باب القيد الشتوى .

وخلال مشوار باسم مرسى مع الزمالك توج بالدورى المصرى مرة واحدة، وكأس مصر مرتين موسم 2014/2015 وموسم 2015/2016، والسوبر المصرى موسم 2015/2016.

وظهر باسم مرسى بمستوى رائع مع الإنتاج الحربى فى بداية رحلته مع الكرة، وأحرز 10 أهداف فى ذلك الموسم، وانضم للمنتخب الوطنى وانتقل للزمالك وتألق مع الأبيض قبل أن يعود للإنتاج.

ونجح نادى الإنتاج الحربى فى التعاقد مع باسم مرسى مهاجم الزمالك لمدة موسمين بشكل نهائى، ويأتى انضمام باسم مرسى للإنتاج الحربى فى صفقة انتقال حر وعلى طريقة البيع النهائى وليس الإعارة بعد عدم قيد اللاعب فى قائمة الزمالك للموسم الحالى.

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أضاف باسم فى تصريحات تليفزيونية إنه يبذل قصارى جهده مع الإنتاج الحربى فى الفترة الحالية من أجل استعادة مستواه المعهود، فائلاً: "بزعل عندما يتحدث البعض عن غياب المهاجم السوبر فى مصر، لكن اطلب من الجميع متابعتى وعدم ربط مستواى بتاريخى او اسمى والنظر لما اقدمه فى المستطيل الأخضر فقط وبناءا عليه يتم التقييم".

أردف مهاجم الإنتاج الحربي، إنه يأمل فى أن يحظى بمتابعة حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول، ومنحه فرصة الانضمام لمعسكر المنتخب مرة أخرى، موضحًا إنه فى حالة الحصول على تلك الفرصة لن يفرط فيها.

أضاف باسم إنه لا يريد التحدث عن الفترة الماضية وأزمته مع حسام حسن، مؤكدًا إن تركيزه فى الوقت الحالى مع الإنتاج الحربى من أجل استعادة مستواه وقيادة الفريق لمركز متقدم بالدورى.

وأكد اللاعب أنه يشعر خلال تواجده فى صفوف الفريق الحربى، خاصة فى ظل دعم الإدارة والعمل على انجاح المنظومة، بخلاف الجهاز الفنى بقيادة مختار مختار الذى يسعى دائمًا لدعمه.