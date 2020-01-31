تفاصيل عقد فخر الاسماعيلى الجديد

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جدة - عمرو شويل كشف مصدر بمجلس ادارة النادى الاسماعيلى التفاصيل المالية لتعاقد التونسى فخر الدين بن يوسف الوافد الجديد للدراويش فى فترة الانتقالات الشتوية فى صفقة انتقال حر لمدة 6 أشهر ، حيث يتقاضى اللاعب 150 ألف دولار بما يعادل 2 مليون و400 ألف جنيه ، وتألق اللاعب التونسى وسجل هدفاً فى شباك الانتاج الحربى بالدوري ليقود الدراويش للفوز بالمباراة بثلاثة أهداف مقابل هدفين .

كشف مصدر مقرب من مجلس إدارة النادي الاسماعيلي أن فخر الدين بن يوسف انتقل لصفوف القلعة الصفراء بعقد مدته 6 شهور قابلة للتجديد بناء علي نصيحة زميله فرجاني ساسي نجم الزمالك ومنتخب تونس .

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 " أن مجلس الاسماعيلي فشل في إقناع فخر الدين بن يوسف في التوقيع لمدة موسمين لاسيما أن اللاعب اقتنع بنصيحة ساسي الذي طلب منه التمهل قبل الاستمرار مع الدراويش والانتظار لنهاية الستة شهور وتقييم الوضع والمعاملة داخل النادي سواء النفسية أو المادية ومن بعدها حسم مصيره مع القلعة الصفراء وهو الأمر الذي أثار غضب مجلس الاسماعيلي من نجم الزمالك

ورفع الجناح التونسي لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية عام 2013 مع الصفاقسي التونسي، في عام اختير من خلاله كلاعب العام، كما توج فخر الدين بن يوسف بلقب الدوري التونسي مرتين. مرة مع الصفاقسي وسم 2012-13 ومرة مع الترجي التونسي موسم 2016-17. على المستوى الدولي، ظهر بن يوسف 47 مرة بقميص منتخب تونس ونجح في تسجيل 6 أهداف.

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وأبدى التونسى “ فخر الدين بن يوسف ” مهاجم الإسماعيلى سعادته بالمساهمة فى قيادة فريقه للانتصار على الإنتاج الحربى بثلاثة أهداف مقابل هدفين ، حيث سجل فخر تونس هدف الانتصار للدراويش بعد تمريرة بينية متقنة من همام طارق تسلمها محمد الشامى الذى سلمها للوافد الجديد ليودعها فى الشباك.

وأتبع التونسي فخر الدين :”هذا الهدف يمثل دافع كبير لى على تحقيق الإضافة الفنية مع الإسماعيلي ” ، وأن جميع اللاعبين رحبو بى منذ انضمامى وأصبحوا مثل عائلتى لذلك أنا سعيد للغاية بالتواجد ضمن النادى ”.

وأختتم مهاجم الإسماعيلي حديثه :”مهمتى الأساسية تتمثل فى تسجيل الأهداف و أود أن أشكر الجماهير التى ارى حجم مساندتها لى بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعى”.