الأهلى ينعى خالد بشارة

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جدة - عمرو شويل نعى محمود الخطيب، رئيس النادي الاهلي والسادة أعضاء مجلس الإدارة، والمدير التنفيذي، والقطاعات الرياضية، ببالغ الحزن والأسى، المهندس خالد بشارة، رئيس نادي الجونة، والذي لقي مصرعه في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، إثر تعرضه لحادث سيارة في ميدان الرماية
وحرصت العديد من الأنتدية وأتحاد الكرة ورموز الرياضة والإقتصاد عل نعي رئيس نادي الجونة الذي تولي منصبه عام 2017 .
كما نعى مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، خالد بشارة رئيس مجلس إدارة نادي الجونة، والذي لقي مصرعه في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، إثر تعرضه لحادث سيارة في ميدان الرماية.
وكتبت الصفحة الرسمية للجبلاية عبر موقع فيس بوك:
ينعي الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي والعاملون بالاتحاد وفروعه الأستاذ خالد بشارة رئيس مجلس إدارة نادي الجونة الذي وافته المنية اليوم إثر حادث سير أليم سائلين المولى عز وجل أن يسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته وذويه الصبر الجميل .. و "إنا لله وإنا إليه راجعون"
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