شكرا لقرائتكم انتهاء الاستعدادات الأمنية لتأمين حفل حمادة هلال بأسبوع فتيات الجامعات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انهت الجهات المعنية استعداداتها لتأمين احتفالات " أسبوع فتيات الجامعات المصرية"، غداً السبت باستاد الفيوم، وسط حضور شخصيات عامة ورموز وطنية وعدداً من الطلاب.

ويعزز رجال الشركة الإفريقية للأمن والحراسة بإشراف اللواء محمد نبيل الدسوقي رئيس مجلس الإدارة واللواء محمود طاهر العضو المنتدب، من تواجدهم بمداخل ومخارج الاستاد وفي المدرجات، لتأمين الطلاب الذين يحضرون الحفل.

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وتستمر عمليات التأمين بمشاركة اللواء خالد الشريف، حتى نهاية الحفل الذي يحيه الفنان حمادة هلال وسط عدد كبير من الحضور.

ومن المقرر أن يشارك فى حضور حفل الافتتاح الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى ، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، بالإضافة إلى رؤساء 25 جامعة حكومية ، ونواب رؤساء الجامعات .

ويحيى حفل الافتتاح الفنان حماده هلال، وتقام فعاليات الاحتفالية باستاد محافظة الفيوم يوم السبت المقبل فى تمام الساعة الخامسة مساء.