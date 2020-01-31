شكرا لقرائتكم بعثة الزمالك تؤدى صلاة الجمعة بأنجولا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أدت بعثة نادي الزمالك المتواجدة فى أنجولا، صلاة الجمعة، فى أحد قاعات فندق إقامة الفريق بمدينة لواندا، حيث يتواجد الأبيض بالعاصمة الأنجولية استعدادا لمواجهة أول أغسطس الأنجولى، فى الثالثة من عصر غدا السبت، على ستاد 11 نوفمبر، فى الجولة الأخيرة من دور المجموعات بمنافسات دورى أبطال إفريقيا.

وقام مصطفي عبده أخصائى التأهيل والعلاج الطبيعى بفريق الزمالك بإلقاء الخطبة وكان موضوعها عن أفضل الأعمال إلى الله كما قام بإمامة المصلين في الصلاة، ويعد لقاء الغد بمثابة تحصيل حاصل بعدما نجح الأبيض فى التأهل إلى دور الثمانية ببطولة دورى أبطال إفريقيا، حيث يحتل الزمالك، المركز الثانى، فى المجموعة الأولى برصيد 8 نقاط فيما تصدر مازيمبى الكونغولى صدارة الترتيب برصيد 11 نقطة، فيما يأتى وزيسكو يونايتد الزامبى فى المركز الثالث برصيد 3 نقاط ويأتى فى مؤخرة الترتيب أول أغسطس الانجولى فى المركز الرابع بنفس الرصيد من النقاط.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك مرانه الأخير فى الثالثة من عصر اليوم على ملعب المباراة، على أن يسبق المران مؤتمرا صحفيا للفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، سيتحدث خلاله حول قدوم الفريق إلى أنجولا لتحقيق الفوز لمصالحة الجماهير بعد التعثر المحلى الأخير خاصة إن مواجهة بطل أنجولا لن تصنع الفارق فى ترتيب المجموعة حيث تأهل الأبيض كثانى مجموعته بينما تصدر مازيمبى المجموعة بصورة نهائية حيث فى حالة نجاح الأبيض فى تحقيق الفوز وخسارة مازيمبى أمام زيسكو وتساوى الزمالك مع مازيمبى فى رصيد النقاط لن يتغير ترتيب المجموعة لتفوق بطل الكونغو فى المواجهات المباشرة مع الفريق الأبيض.

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وتعثر الزمالك محليا مؤخرا بالتعادل الإيجابى، بهدف لمثله، مع وادى دجلة، فى المباراة التى جمعت بينهما فى ستاد القاهرة الدولى، فى الجولة الخامسة عشر من منافسات بطولة الدورى الممتاز.