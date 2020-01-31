شكرا لقرائتكم أحمد عيد يحصل على قميص الزمالك التاريخى.. اعرف التفاصيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حصل أحمد عيد الظهير الأيمن الصاعد للزمالك، على القميص رقم 14 وهو الرقم التاريخى لرموز القلعة البيضاء، بعدما تم قيد اللاعب بصورة رسمية فى قائمة الفريق فى النسخة الحالية من منافسات بطولة دورى أبطال إفريقيا.

وقام مسؤولو الزمالك، بقيد 3 لاعبين فى فترة الانتقالات الشتوية الجارية فى قائمته الأفريقية وهم الكونغولى كابونجو كاسونجو الذى يحصل على القميص رقم 2 إلى جانب الحارس محمود جنش الذى سيحصل على قميصه رقم 16 وبذلك يتبقى رقم 14 الذى سيحصل عليه اللاعب الصاعد الذى تم ضمه لقائمة الأبيض لتدعيم الجبهة اليمنى.

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ويستعد الزمالك لمواجهة أول أغسطس الأنجولى، فى المباراة المقرر إقامتها غداً السبت، على ملعب 11 نوفمبر فى أنجولا، فى الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات لدورى أبطال إفريقيا فى لقاء يعد تحصيل حاصل بعدما ضمن أبناء ميت عقبة التأهل إلى دور الثمانية ببطولة دورى أبطال إفريقيا، حيث يحتل الزمالك فى المركز الثانى فى المجموعة الأولى برصيد 8 نقاط فيما تصدر مازيمبى الكونغولى صدارة الترتيب برصيد 11 نقطة، فيما يأتى وزيسكو يونايتد فى المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وأخيرًا أول أغسطس الانجولى فى المركز الرابع بنفس الرصيد من النقاط.

وينتظر الزمالك تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، منافسه فى دور الثمانية بدورى أبطال إفريقيا حيث سيجرى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، يوم الأربعاء الموافق 5 فبراير المقبل، قرعة دور الثمانية من منافسات النسخة الحالية لدورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية، يشارك من مصر فى دورى الأبطال كل من الأهلى والزمالك، إلى جانب مشاركة بيراميدز والمصرى فى بطولة الكونفدرالية الأفريقية، وذلك فى أحد فنادق مدينة 6 أكتوبر، وضمن الثلاثى الزمالك وبيراميدز والمصرى التواجد فى دور الثمانية بينما ينتظر الأهلى مواجهة الغد مع الهلال السودانى لحسم مصيره فى البطولة.