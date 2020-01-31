شكرا لقرائتكم أحمد عيد يحصل على قميص الزمالك التاريخى.. اعرف التفاصيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل حصل أحمد عيد الظهير الأيمن الصاعد للزمالك، على القميص رقم 14 وهو الرقم التاريخى لرموز القلعة البيضاء، بعدما تم قيد اللاعب بصورة رسمية فى قائمة الفريق فى النسخة الحالية من منافسات بطولة دورى أبطال إفريقيا.
وقام مسؤولو الزمالك، بقيد 3 لاعبين فى فترة الانتقالات الشتوية الجارية فى قائمته الأفريقية وهم الكونغولى كابونجو كاسونجو الذى يحصل على القميص رقم 2 إلى جانب الحارس محمود جنش الذى سيحصل على قميصه رقم 16 وبذلك يتبقى رقم 14 الذى سيحصل عليه اللاعب الصاعد الذى تم ضمه لقائمة الأبيض لتدعيم الجبهة اليمنى.
وينتظر الزمالك تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، منافسه فى دور الثمانية بدورى أبطال إفريقيا حيث سيجرى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، يوم الأربعاء الموافق 5 فبراير المقبل، قرعة دور الثمانية من منافسات النسخة الحالية لدورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية، يشارك من مصر فى دورى الأبطال كل من الأهلى والزمالك، إلى جانب مشاركة بيراميدز والمصرى فى بطولة الكونفدرالية الأفريقية، وذلك فى أحد فنادق مدينة 6 أكتوبر، وضمن الثلاثى الزمالك وبيراميدز والمصرى التواجد فى دور الثمانية بينما ينتظر الأهلى مواجهة الغد مع الهلال السودانى لحسم مصيره فى البطولة.
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد عيد يحصل على قميص الزمالك التاريخى.. اعرف التفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.