شكرا لقرائتكم المدير الفني لوادي دجلة يحدد برنامجا خاصا لـ رودنى أنطوي قبل مواجهة الجونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حدد اليوناني تاكيس جونيس المدير الفني لفريق وادي دجلة برنامج خاص للغاني رودنى أنطوي مهاجم الفريق الجديد، من أجل تجهيزه استعدادًا لإمكانية الدفع به فى مواجهة الجونة المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل على استاد الأخير بالغردقة، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من عمر الدورى، ويسعى الفريق الدجلاوى لتحقيق نتيجة ايجابية من أجل اقتناص الثلاث نقاط ومواصلة الهروب من قاع الجدول وشبح الهبوط.

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ويدرس تاكيس جونيس منح أنطوى فرصة الظهور الأول أمام الجونة، لاسيما وأن اللاعب جاهز من الناحية البدنية والفنية، إلا إنه يحتاج فقط للتأقلم على أجواء الفريق الدجلاوى وطريقة لعب وفكر الخواجة اليونانى.

وكان وادى دجلة تعادل مع الزمالك بهدف لكل فريق، فى المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء الماضي على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من عمر مسابقة الدوري الممتاز، أحرز هدف الزمالك مصطفى محمد في الدقيقة 15 بينما تعادل وادي دجلة عن طريق أحمد سعيد في الدقيقة 42 من عمر المباراة، ليرتفع رصيد الزمالك للنقطة الـ 25 يحتل بها المركز الثالث في الدوري، بينما يصل وادي دجلة للنقطة الـ 14 في المركز الـ 12 في جدول الدوري.