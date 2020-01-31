شكرا لقرائتكم لايبزيغ تحت الضغط للتمسك بصدارته والابتعاد عن بايرن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يدرك لاعبو رازن بال شبورت لايبزيغ أن مواجهة بوروسيا مونشنغلادباخ يوم السبت لن تكون بهدف التمسك بصدارة دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم بفارق ضئيل وحسب وإنما للحفاظ على سمعتهم أيضا.

فبعد الأداء المحبط الأسبوع الماضي خلال الخسارة 2-صفر أمام أينتراخت فرانكفورت كان يتعين على لايبزيغ تحمل الانتقادات بسبب المستوى وانشغال اللاعبين بتصفيف الشعر قبل المباراة.

وقال يوليان ناغلزمان مدرب لايبزيغ "اللعب بهذه الطريقة يمنحك المركز الرابع فقط في أفضل الأحوال. والسؤال هو هل نريد اجتياز الخط باحتلال الصدارة أم نريد التراجع للخلف قليلا والاستمتاع بالمنظر؟".

وإن لم يكن هذا التوبيخ كافيا فإن المدرب السابق للفريق رالف راغنيك انتقد تصرفات اللاعبين من منظور آخر.

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وقال راغنيك إنه سمع بأن بعض اللاعبين سافروا إلى مصفف للشعر قبل مباراة فرانكفورت من أجل الظهور بشكل أنيق في الملعب "سأراهن بمبلغ 100 ألف يورو اذا لم يتجه اللاعبون لمصفف شعر شهير قبل المباراة. يمكن أن أخسر هذا المبلغ. الهزيمة 2-صفر كانت سيئة بما يكفي لكن ما يخص مصفف الشعر أصابني بالذهول. هذا تدهور. الفارق بين هذا والشريحة الذهبية ليس بعيدا".

وأشار إلى لاعبين بفرق أخرى ينفقون من ثرواتهم في تناول شرائح لحم مطلية بالذهب ويتداولون صورا لها بوسائل التواصل الاجتماعي. وواجه فرانك ريبري نجم بايرن ميونيخ السابق انتقادات لاذعة من الجماهير في ألمانيا للقيام بهذا التصرف قبل فترة.

ويحتل لايبزيغ الصدارة برصيد 40 نقطة بفارق نقطة واحدة عن حامل اللقب بايرن ميونخ الذي فاز في آخر خمس مباريات بالمسابقة. ويطمح بروسيا مونشنغلادباخ، صاحب المركز الثالث برصيد 38 نقطة، للصعود إلى القمة لكن بايرن، الذي يواجه ماينتس، يتمنى تعثر لايبزيغ أيضا لتحقيق نفس الغرض.

وتتجه كل الأنظار نحو إرلينغ هالاند مهاجم بروسيا دورتموند الجديد عند استقبال أونيون برلين يوم السبت حيث سجل اللاعب النرويجي الصاعد خمسة أهداف في مباراتين حتى الآن.