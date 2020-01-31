"اطمن مش هنخذلك".. الجونة ونجوم كرة القدم ينعون خالد بشارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

نعى عدد كبير من نجوم كرة القدم المصرية، الراحل خالد بشارة رئيس مجلس إدارة النادي الجونة، والذى رحل عن عالمنا صباح اليوم، الجمعة، عن عمر يناهرز 48 عاماً إثر حادث أليم.

وقال نادر شوقي، الرئيس التنفيذي للشركة المسؤولة عن إدارة نادي الجونة :"مش لاقى كلام يديلك حقك، عقلك وشخصيتك و رؤيتك مش موجوده في حد قابلته قبل كده و اعتقد مش هلاقيها فى حد بعدك، الله يرحمك".

وأضاف:" مش هنخذلك اطمن، سلام يا خالد".

وقال حسام غالي مدير الكرة بنادي الجونة :"ربنا يرحمك يا خالد ويصبرنا على فراقك، هتوحشني".

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وتقدم محمد فايز المدرب العام السابق لمنتخب مصر بالعزاء إلي أسرة بشارة وقال "ربنا يتولاك برحمته، البقاء لله وربنا يجعلك في مكان أحسن".

وقال أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي " إنا لله وانا اليه راجعون، خالد بشارة رئيس مجلس إدارة نادى الجونة إثر حادث اليم بالأمس".

أما ميدو نجم الزمالك ومدرب المقاصة السابق فقال "خال بشارة كان رجل يحترم الجميع ومخلص في عمله ونموذج يحتذى به لأي شاب مصري وعرب، قلبي مع عائلته وأصدقائه، الله يرحمه".

ونعى الاتحاد المصري لكرة القدم ونادي الجونة عبر حسباتهما الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي .

وكان نادي الجونة قد أعلن وفاة بشارة الذي تولي رئاسته منذ عام 2017 وقاده للعودة إلي الدوري الممتاز بعد أن لفظ أنفاسه الأخيرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، بسبب حادث مروري أعلى الطريق الدائري.