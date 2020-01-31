تعرف على برنامج اليوم للأهلي في السودان قبل موقعة الهلال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

يختتم الأهلي اليوم الجمعة استعداده لمواجهة الهلال السوداني في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويخوض الأهلي مرانه اليوم على استاد الجوهرة الذي يحتضن مواجهة الغد الحاسمة، المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً.

ويعتلي الأهلي صدارة مجموعته الثانية بدور المجموعات برصيد عشر نقاط ويأتي خلفه النجم الساحلي والهلال السوداني بتسع نقاط، ثم بلاتينيوم الزيمبابوي أخيرا بنقطة واحدة.

ووضع الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر برنامج الفريق اليوم الجمعة، والذي يبدأ بتناول اللاعبين وجبة الإفطار.

وسيتناول لاعبو الأهلي وجبة الغذاء في الثانية ظهرًا، قبل التحرك لملعب الجوهرة في الثامنة والنصف مساء لخوض المران الرئيسي في التاسعة مساء اليوم الجمعة، على أن يتناول اللاعبون وجبة العشاء عقب العودة إلى فندق الإقامة.

وعقد خالد محمود، طبيب الفريق، جلسة خاصة مع شيف فندق الإقامة في السودان في حضور شيف الفريق محمد الدالي، للاتفاق على نوعية الوجبات التي سيتم إعدادها لبعثة الفريق خلال تواجده في الخرطوم.

شهدت الجلسة بعض المطالب الخاصة من طبيب الأهلي في النوعيات التي سيتم تقديمها للاعبين في الوجبات الثلاث، بالإضافة إلى بعض الاشتراطات الخاصة التي تتماشى مع النظام الذي يضعه الجهاز الفني في عملية التغذية الخاصة باللاعبين.

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كما جدد الطبيب جدد تحذيراته لجميع لاعبي الفريق والجهاز الفني والبعثة بشأن ضرورة تناول الحبوب الخاصة بالملاريا.

وحرص طبيب الفريق علي التنبيه علي الجميع بضرورة اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ علي سلامتهم.

ويُعقد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والهلال في الرابعة عصر اليوم الجمعة في أحد الفنادق بالسودان، وذلك للاتفاق عل كافة الأمور التنظيمية الخاصة بمباراة الغد.

ويحضر الاجتماع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي، وسمير عدلي المدير الإداري للفريق، وماهر عبد العزيز إداري الفريق.

يشهد الاجتماع الاتفاق على الزي الخاص بالفريقين وموعد وصولهما إلى الملعب بجانب التعليمات الأمنية والتنسيقية الخاصة بالمباراة.

وسيحضر فايلر مع أحد لاعبي الفريق المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة في ملعب الهلال في الثامنة والنصف مساء اليوم للحديث عن مواجهة الهلال غدا، وذلك وفقًا للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وحرص سيد عبدالحفيظ وسمير عدلي على معاينة ملعب الجوهرة الذي يحتضن المباراة، للاطمئنان خلال الزيارة على كافة الأمور المتعلقة بالملعب قبل خوض المران الرئيسي عليه اليوم.