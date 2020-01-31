نادي الجونة ينعي رئيسه خالد بشارة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: نعى نادي الجونة، المهندس خالد بشارة، رئيس مجلس إدارة النادي، والرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للتنمية القابضة، والذي توفي اليوم الجمعة، إثر حادث أليم. ودعا نادي الجونة لبشارة بالرحمة، ولأهله ومحبيه الصبر والسلوان. تولى بشارة منصب رئيس مجلس إدارة نادي الجونة منذ 2017. كانت 3 مصادر طبية، قالت لمصراوي، إن المهندس خالد بشارة، لفظ أنفاسه الأخيرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، بسبب حادث مروري أعلى الطريق الدائري.

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