اليوم.. انطلاق بطولة الصيد الدولية للبراعم بمشاركة الأهلي

تنطلق اليوم الجمعة بطولة نادي الصيد الدولية للبراعم، بمشاركة عدد كبير من الأندية، على رأسها الأهلي، الذي يشارك بفرق من مواليد ٢٠٠٧ و٢٠٠٨ و٢٠٠٩ و2010. من مواليد ٢٠٠٧ و٢٠٠٨ و٢٠٠٩ و2010. ويلعب اليوم فريقا الأهلي مواليد ٢٠٠٨ و ٢٠١٠ أمام الشرقية للدخان، والمباراتان على ملاعب نادي الصيد، بينما يلعب فريق مواليد ٢٠٠٩ أمام سيراميكا كليوباترا، وفريق مواليد ٢٠٠٧ أمام سبورتنج والمباراتان على ملاعب نادي ZED. أمام الشرقية للدخان، والمباراتان على ملاعب نادي الصيد، بينما يلعب فريق مواليد ٢٠٠٩ أمام سيراميكا كليوباترا، وفريق مواليد ٢٠٠٧ أمام سبورتنج والمباراتان على ملاعب نادي ZED.

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