أهلي 2001 يستضيف وادي دجلة في بطولة الجمهورية .. اليوم

يواجه فريق الناشئين لكرة القدم بالأهلي مواليد ٢٠٠١ وادي دجلة اليوم الجمعة، في المباراة التي تجمعهما في الثانية والنصف عصرا، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة ٢٦ من بطولة الجمهورية.

ويخوض الأهلي المباراة، وهو في معنوية مرتفعة، بعد الفوز الكبير الذي حققه على المصري، برباعية نظيفة

في المباراة الماضية، لذلك يسعى لمواصلة الانتصارات والفوز اليوم على دجلة، قبل توقف المسابقة؛ بسبب مشاركة منتخب الشباب في البطولة العربية المقرر إقامتها بالمملكة العربية السعودية

ويدخل الأهلي المباراة وهو يمتلك في رصيده ٤٤ نقطة، جمعها من الفوز

في ١٤ مباراة، والتعادل في مباراتين، والهزيمة في ٧ مباريات، مسجلاً ٣٩ هدفاً مقابل ١٨ هدفاً في مرماه، وتتبقى له مباراة مؤجلة أمام الاتحاد السكندري من الجولة ٢٠.

ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠١ بالأهلي أحمد سراج مديرا فنيا وأحمد عبدالظاهر مدربا عاما وممدوح عبيد مدربا، وتامر دسوقي مدربا لحراس المرمى، ومحمد راشد مديرا إداريا، ومحمد إمام طبيبا، وإبراهيم خاطر إخصائيا للتدليك.