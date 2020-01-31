طبيب الأهلي يجدد تحذيراته للاعبين بخصوص حبوب الملاريا

جدد الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تحذيراته لجميع لاعبي الفريق والجهاز الفني والبعثة بشأن ضرورة تناولالحبوب الخاصة بالملاريا.
وحرص طبيب الفريق علي التنبيه علي الجميع بضرورة اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازيةوالوقائية للحفاظ علي سلامتهم.
ويستعد الأهلي لمواجهة الهلال السوداني المقرر إقامتها التاسعة مساء غدٍ السبت علي ستاد الجوهرة في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
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