طبيب الأهلي يجدد تحذيراته للاعبين بخصوص حبوب الملاريا

جدد الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تحذيراته لجميع لاعبي الفريق والجهاز الفني والبعثة بشأن ضرورة تناول الحبوب الخاصة بالملاريا. الحبوب الخاصة بالملاريا. وحرص طبيب الفريق علي التنبيه علي الجميع بضرورة اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ علي سلامتهم. والوقائية للحفاظ علي سلامتهم. ويستعد الأهلي لمواجهة الهلال السوداني المقرر إقامتها التاسعة مساء غدٍ السبت علي ستاد الجوهرة في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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