حسين الجسمي يشارك في افتتاح الدورة العربية للسيدات بأغنية نساء العرب

يحيي الفنان الإماراتي حسين الجسمي، السفير فوق العادة للنوايا الحسنة، على أرضية ملعب نادي الشارقة الرياضي – منطقة سمنان، حفل افتتاح النسخة الخامسة والأكبر من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات يوم الأحد المقبل و التي تنظمها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة بمشاركة 78 نادياً من 18 دولة، يتنافسون ضمن 9 ألعاب حتى 12 من فبراير 2020.



وسيقدم الجسمي لجمهور



يذكر أن دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات انطلقت في العام 2012 بمبادرة كريمة من قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، وتقام منافساتها في إمارة الشارقة كل عامين. 9 ألعاب حتى 12 من فبراير 2020.وسيقدم الجسمي لجمهور الرياضة أغنية الدورة الخاصة "نساء العُرب"، التي تعبر في كلماتها عن واقع الرياضة العربية المتطور، ومكانة الشارقة كحاضنة لأهم المنافسات الرياضية ، كما سيشهد الحفل تنظيم عدد من المشاهد الفنية الإبداعية التي تعرّف بالحدث الرياضي الأهم في المنطقة على صعيد رياضة المرأة إلى جانب سلسلة من عروض الأضواء الخاصة بهذه المناسبة.يذكر أن دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات انطلقت في العام 2012 بمبادرة كريمة من قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، وتقام منافساتها في إمارة الشارقة كل عامين.

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