الاهلي يعاين ملعب الجوهرة إستعداداً لمواجهة الهلال السوداني

حرص سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، والكابتن سمير عدلي المدير الإداري للفريق، على معاينة ملعب الجوهرة الذي يحتضن

مواجهة الهلال السوداني المقرر لها التاسعة مساء غدٍ السبت في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وخلال الزيارة اطمأن الثنائي على كافة الأمور المتعلقة بالملعب قبل خوض المران الرئيسي عليه اليوم.

ويخوض الأهلي مرانه الأخير اليوم على استاد الجوهرة استعدادا لمواجهة بطل السودان غدا.