اليوم.. رينيه فايلر يحضر المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي والهلال السوداني

يحضر السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وأحد لاعبي الفريق، اليوم الجمعة المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الهلال السوداني المقرر إقامتها التاسعة مساء غدٍالسبت على استاد الجوهرة في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
يأتي المؤتمر الصحفي الذي يقام بملعبالهلال في الثامنة والنصف مساء اليوم للحديث عن مواجهة الهلال غدا، وذلك وفقًا للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف».
ويتصدر الأهلي مجموعته برصيد عشر نقاط ويأتي خلفه النجم الساحلي والهلال السوداني بتسع نقاط، ثم بلاتينيوم الزيمبابوي بنقطة واحدة.
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