عبدالحفيظ يحضر الاجتماع الفني للقاء الأهلي والهلال اليوم

يعقد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والهلال السوداني في الرابعة عصر اليوم الجمعة في أحد الفنادق بالسودان، وذلك للاتفاق علي الأمور التنظيمية الخاصة بمباراة الغد. يحضر الاجتماع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي، والكابتن سمير عدلي المدير الإداري للفريق، والكابتن ماهر عبدالعزيز إداري الفريق. يشهد الاجتماع الاتفاق علي الزي الخاص بالفريقين وموعد وصولهما إلى الملعب بجانب التعليمات الأمنية والتنسيقية الخاصة بالمباراة. وصولهما إلى الملعب بجانب التعليمات الأمنية والتنسيقية الخاصة بالمباراة. ويستعد الأهلي لمواجهة الهلال السوداني المقرر إقامتها التاسعة مساء غدٍ السبت على استاد الجوهرة في الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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