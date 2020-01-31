نتيجة مباراة الهلال وأبها في الدوري السعودي

يحل الهلال ضيفاً ثقيلاً على نظيره أبها، عصر اليوم الجمعة 31-1-2020، ضمن مباريات الجولة ال16 من الدوري السعودي للمحترفين “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 13:00 بتوقيت جرينيتش، 15:00 بتوقيت مصر، 16:00 بتوقيت السعودية، على ملعب سلطان بن عبد العزيز في منطقة عسير، وتنقل عبر شاشة القناة الرياضية السعودية 1، ويعلق على احداث المباراة المعلق مشاري القرني.

ويحتل الهلال المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 32 نقطة بفارق نقطتين عن النصر المتصدر، أما أبها فيحتل المركز الثامن برصيد 23 نقطة متخلفًا عن المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال آسيا بأربع نقاط فقط.

ويسعي اليوم الموج الأزرق الى الاستمرار فى تحقيق الانتصارات وتحقيق النتائج الايجابية، ساعياً الى اعتلاء صدارة ترتيبب جدول الدوري مستغلاً لتعثر فريق النصر يوم أمس امام ضمك بالتعادل.

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ولا يعيش فريق أبها المتأسس عام 1966 أفضل حالاته في الجولات الماضية حيث خسر على ملعبه أمام الفيصلي 1/0 في الجولة الماضية، وسقط خارج ميدانه بثلاثية لهدف أمام أهلي جدة، وفي الجولة التي سبقتها هزم ضمك بصعوبة 2/3.

يذكر ان مباراة الإياب بين الفريقين بالجولة الاولي فى الدوري قد انتهت بفوز الهلال بنتيجة 4-2، فى المباراة التي اقيمت على ملعب جامعة الملك سعود.

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