بث مباشر | مشاهدة مباراة الهلال وأبها في الدوري السعودي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة الهلال وأبها، عصر اليوم الجمعة 31-1-2020، ضمن مباريات الجولة ال16 من الدوري السعودي للمحترفين.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 13:00 بتوقيت جرينيتش، 15:00 بتوقيت مصر، 16:00 بتوقيت السعودية، على ملعب سلطان بن عبد العزيز في منطقة عسير.

ويسعى الهلال لتحقيق الفوز من أجل استغلال سقوط النصر في فخ التعادل أمام ضمك يوم أمس الخميس في افتتاح هذه الجولة، كي يستعيد الصدارة بفارق نقطة.

ويحتل الهلال المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 32 نقطة بفارق نقطتين عن النصر المتصدر، أما أبها فيحتل المركز الثامن برصيد 23 نقطة متخلفًا عن المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال آسيا بأربع نقاط فقط.

Advertisements

ولا يعيش فريق أبها المتأسس عام 1966 أفضل حالاته في الجولات الماضية حيث خسر على ملعبه أمام الفيصلي 1/0 في الجولة الماضية، وسقط خارج ميدانه بثلاثية لهدف أمام أهلي جدة، وفي الجولة التي سبقتها هزم ضمك بصعوبة 2/3.

الهلال 0-0 أبها

???? ملعب سلطان بن عبد العزيز (عسير-السعودية)

???? الدوري السعودي للمحترفين – الجولة 16

⌚️ تنطلق الساعة 13:00 جرينيتش

♻️ بث مباشر لحظة بلحظة