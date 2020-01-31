رياضة | مفاجأة مدوية.. توتنهام يقترب من خطف نجم الريال في الميركاتو الشتوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة مدوية.. توتنهام يقترب من خطف نجم الريال في الميركاتو الشتوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت صحيفة (التايمز) البريطانية، عن مفاجأة مدوية بشأن توتنهام الإنجليزي ونجم ريال مدريد الجناح الويلزي جاريث بيل.

وأكدت الصحيفة الإنجليزية، أن بيل اقترب كثيرا من العودة إلى توتنهام هوتسبير الإنجليزي مرة أخرى.

وتابعت الصحيفة، توتنهام قطع شوطًا طويلًا في المفاوضات مع الريال من أجل استعادة خدمات صاحب الـ 30 عامًا قبل إغلاق سوق الانتقالات الشتوية.

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وأكملت الصحيفة، أن توتنهام يجري مفاوضات متقدمة جدًا مع بيل وريال مدريد، وواثق في أنه سيتوصل إلى اتفاق نهائي لإغلاق الصفقة اليوم.

وأشارت الصحيفة، أن دانييل ليفي، رئيس نادي شمال لندن، كان قد عقد اجتماعًا في وقت سابق مع نظيره في لوس بلانكوس، فلورنتينو بيريز، من أجل التفاوض بشأن بيل.

الجدير بالذكر أن بيل رحل عن توتنهام صوب ريال مدريد في صيف 2013 مقابل 85 مليون جنيه إسترليني