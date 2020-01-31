رياضة | أسطورة مانشستر يونايتد: فرنانديز مثل كريستيانو رونالدو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أسطورة مانشستر يونايتد: فرنانديز مثل كريستيانو رونالدو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد أسطورة ​مانشستر يونايتد​ ​ريو فرديناند​ على ما قام به المدير الفني للفريق اولي جونار سولسكاير من خلال التعاقد مع البرتغالي ​برونو فرنانديز​ مقابل 68 مليون باوند.

واعتبر فرديناند ان البرتغالي فرنانديز لاعب رائع وهو مثالي للعب في ​الدوري الانجليزي الممتاز​، كما كان يسبقه البرتغاليين كريستيانو رونالدو وناني.

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واضاف اللاعب الانكليزي السابق ان النجوم البرتغاليين يعرفون كيف يصنعون النجاح عندما ينتقلون من سبورتينغ لشبونة.

في وقت اعتبر ناني من ناحيته ان مواطنه جاهز للعب في الدوري الانجليزي، كما اثنى رونالدو على ثقة برونو الذي سيشارك بقميص الشياطين الحمر نهاية الاسبوع الحالي.

يذكر أن تعاقد مانشستر يونايتد الإنجليزي، مع النجم البرتغالي برونو فيرنانديز، بعقد لمدة 5 سنوات ونصف، من خيار التمديد لعام أخر، قادما من فريق سبورتنج لشبونة البرتغالى.