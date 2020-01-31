رياضة | الأهلي يخاطب وزير الرياضة للموافقة واستيفاء الإجراءات القانونية لصرف دفعة مالية لمؤمن زكريا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يخاطب وزير الرياضة للموافقة واستيفاء الإجراءات القانونية لصرف دفعة مالية لمؤمن زكريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أرسل مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب خطابا رسميًا إلي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة للموافقة وإستيفاء الإجراءات القانونية الخاصة بصرف دفعة مالية للاعب مؤمن زكريا ومساندته بعد الوعكه الصحية التي ألمت به مؤخرًا.

Advertisements

جاء ذلك بناء على قرار مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب في إجتماعه الأخير بشأن الإستمرار في دعم ومساندة اللاعب خاصة وأن النادي لم ولن يتخلي عن ابنائه على مدار تاريخه وسيواصل تقديم كافة سبل الدعم والمساندة لمؤمن زكريا (غير المقيد بقائمة الفريق) من كافة الإتجاهات حتي يستعيد عافيته ويعود للملاعب من جديد .

ويغيب مؤمن زكريا عن المباريات منذ يناير الماضي بسبب إصابته بوعكة صحية.