رياضة | الأهلي يخاطب وزير الرياضة للموافقة واستيفاء الإجراءات القانونية لصرف دفعة مالية لمؤمن زكريا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يخاطب وزير الرياضة للموافقة واستيفاء الإجراءات القانونية لصرف دفعة مالية لمؤمن زكريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أرسل مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب خطابا رسميًا إلي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة للموافقة وإستيفاء الإجراءات القانونية الخاصة بصرف دفعة مالية للاعب مؤمن زكريا ومساندته بعد الوعكه الصحية التي ألمت به مؤخرًا.
جاء ذلك بناء على قرار مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب في إجتماعه الأخير بشأن الإستمرار في دعم ومساندة اللاعب خاصة وأن النادي لم ولن يتخلي عن ابنائه على مدار تاريخه وسيواصل تقديم كافة سبل الدعم والمساندة لمؤمن زكريا (غير المقيد بقائمة الفريق) من كافة الإتجاهات حتي يستعيد عافيته ويعود للملاعب من جديد .
ويغيب مؤمن زكريا عن المباريات منذ يناير الماضي بسبب إصابته بوعكة صحية.