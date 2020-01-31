رياضة | موعد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والهلال السوداني

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يحضر سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وسمير عدلي، المدير الإداري للفريق الاجتماع الفني لمباراة الهلال السوداني.

ويستعد الأهلي لمواجهة الهلال السوداني المقرر لها مساء غدٍ السبت، على ملعب الجوهرة، في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وسوف يقام الاجتماع الفني للمباراة في الرابعة عصر اليوم الجمعة، للاتفاق على جميع الأمور الإدارية والتنظيمية؛ ومن بينها الزي الرسمي للفريقين، وموعد وصولهما لملعب المباراة.