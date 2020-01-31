رياضة | فايلر وقائد الأهلي في المؤتمر الصحفي لمباراة الهلال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فايلر وقائد الأهلي في المؤتمر الصحفي لمباراة الهلال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحضر السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وقائد الفريق المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الهلال السوداني، المقرر إقامته غدا السبت، على استاد الجوهرة الزرقاء.

ويعقد المؤتمر الساعة الثامنة والنصف مساء بقاعة المؤتمرات الصحفية باستاد الجوهرة الزرقاء، قبل مران الفريق الرئيسي.

ومن المقرر أن يخوض الأهلي تدريبه الرئيسي اليوم على استاد الجوهرة الزرقاء، وهو نفس توقيت المباراة وهو التاسعة مساء، على أن يسمح لوسائل الإعلام بحضور جانب منه، تنفيذا للوائح الاتحاد الأفريقي، المنظمة للبطولة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الهلال السوداني المقرر لها مساء غدٍ السبت، على ملعب الجوهرة، في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.