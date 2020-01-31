رياضة | نادي برازيلي يخطط لخطف هداف الهلال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نادي برازيلي يخطط لخطف هداف الهلال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية أن نادي جريميو البرازيلي يخطط لخطف محترف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكشفت صحيفة "تيرا" البرازيلية، أن نادي جريميو يسعى إلى ضم نجم الهلال كارلوس إدواردو خلال الميركاتو الشتوي الجاري، خاصة بعد دخول اللاعب الفترة الحرة من عقده، والذي تبقى على انتهائه 6 أشهر.

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وأوضحت الصحيفة أن إدارة جريميو علمت بالخلاف القائم بين إدواردو والهلال على بنود عقد التجديد، حيث ترغب الإدارة في التجديد مع اللعب لموسم واحد فقط، في حين يريد إدواردو التجديد لموسمين على أقل تقدير.

ويعتلي إدواردو صدارة جدول هدافي محترفي الهلال برصيد 72 هدفًا حصدهم من 137 مباراة، إلى جانب احتلاله المركز الرابع من ترتيب هدافي الدوري السعودي برصيد 9 أهداف، خلف الفرنسي بافتيمبي جوميز صاحب الصدارة برصيد 12 هدف، و عبد الرازق حمد الله مهاجم النصر، وعمر السومة لاعب الأهلي، في المركزين الثاني والثالث برصيد 11 هدف.

يذكر أن إدارة نادي جريميو، كانت قد فتحت خط المفاوضات مع نادي النصر لضم لاعبه جوليانو فيكتور، إلا أن إدارة النادي البرازيلي لم تستطع دفع الشرط الجزائي في عقد اللاعب والذي يقدر بـ10 ملايين يورو.