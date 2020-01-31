رياضة | تفاصيل خناقة ميسي مع نجم برشلونة الشاب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل خناقة ميسي مع نجم برشلونة الشاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجر الصحفي الموثوق سيكي رودريجيز، مفاجأة مدوية، بعدما كشف عن اشتباك ليونيل ميسي قائد برشلونة مع زميله ريكي بويج في إحدى تمارين الفريق الكاتالوني.

وذكر سيكي رودريجيز الصحفي بإذاعة ‘‘كادينا سير‘‘ الإسبانية: " أن ريكي بويج الذي تم استبعاده من مباراة أمس أمام ليجانيس، اشتبك مع ليونيل ميسي في إحدى جولات الروندو الشهيرة، بسبب قيام اللاعب الشاب بتمرير الكرة بين أقدام النجم الأرجنتيني".

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ونجح ليونيل ميسي في تسجيل ثنائية لبرشلونة ضد ليجانيس، ليقود الفريق الكاتالوني لتحقيق الانتصار بخماسية نظيفة، ويتأهل للدور ربع النهائي لبطول كأس ملك إسبانيا.

وكان كيكي سيتين المدير الفني لبرشلونة، قد استبعد ريكي بويج من قائمة برشلونة لمواجهة ليجانيس، بينما استدعى بدلًا منه اللاعب الشاب أليكس كولادو.