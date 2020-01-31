رياضة | حسن شحاتة يوجه رسالة لحسام البدري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حسن شحاتة يوجه رسالة لحسام البدري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه حسن شحاتة المدير الفنى التاريخى السابق للمنتخب الوطني الأول رسالة لحسام البدري المدير الفنى الحالي للفراعنة، عن مهمته في قيادة المنتخب خلال الفترة الحالية.

وتحدث شحاتة المدرب التاريخي لمنتخب مصر والذى توُج مع الفراعنة بثلاث بطولات لكأس الأمم الإفريقية أعوام 2006,2008,2010 عن البدري فى تصريحات تليفزيونية عبر قناة الزمالك، قائلاً :" ربنا يوفقك مهمتك صعبة ولكنك قادر.

ويستعد منتخب مصر الأول تحت قيادة حسام البدري لمواجهة توجو فى مارس القادم ضمن مباريات الجولة الثالثة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها بالكاميرون 2021، وكان الفراعنة قد تعادلوا امام كل من كينيا وجزر القمر فى أول جولتين.

ويقوم الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى الأول خلال الفترة الحالية بحضور جميع مباريات الدوري المصري ومباريات الفرق المصرية ببطولات إفريقيا للوقوف على مستوي اللاعبين قبل المعسكر القادم.