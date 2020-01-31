رياضة | الصفاقسي يعطل مفاوضاته مع نجم الأهلي وجلسة أخيرة لحسم الصفقة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصفاقسي يعطل مفاوضاته مع نجم الأهلي وجلسة أخيرة لحسم الصفقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب فشل رحيل نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بعد توقف مفاوضات انتقاله خلال الساعات الماضية.

ويرغب النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، لحسم رحيل حسين السيد ظهير أيسر الفريق، إلى صفوف الصفاقسي التونسي، لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

وتعثرت مفاوضات الفريق التونسي مع المارد الأحمر، خلال الساعات الأخيرة قبل غلق القيد الشتوي، لعدم التوصل لاتفاق نهائي، حول عملية إتمام رحيل اللاعب للدوري التونسي.

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ومن المقرر أن يعقد مسؤولو الناديين، جلسة أخيرة اليوم الجمعة من أجل التوصل لاتفاق نهائي، وحسم الأمور بشكل أسرع خلال يناير الجاري.

ويحل الأهلي ضيفًا على الهلال السوداني، مساء يوم السبت المقبل، في أم درمان لحساب الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، حيث يحتاج المارد الأحمر للفوز أو التعادل لضمان تأهله.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط، فيما يحتل الهلال السوداني المركز الثاني برصيد 9 نقاط والنجم الساحلي التونسي ثالثًا برصيد 9 نقاط، وبلاتينيوم في مؤخرة الجدول برصيد نقطة وحيدة وخرج من المنافسة.