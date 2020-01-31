اونلاين | مشاهدة مباراة الاتحاد والرائد بث مباشر beIN SPORT شاهد مباراة الاتحاد والرائد مباشرة الآن مجانا YouTube القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والرائد

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يستضيف ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية مساء اليوم الجمعة مواجهة فريق إتحاد جدة أمام نظيره فريق الرائد، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

يحتل اتحاد جدة المركز الثاني عشر برصيد 15 نقطة جمعها من الفوز في 4 مباريات والتعادل في 3 مواجهات والهزيمة في 8 مباريات،

بينما يحتل الرائد، المركز السادس برصيد 26 نقطة جمعها من الفوز 8 مباريات والتعادل في مواجهتين والعزيمة في 5 مواجهات.

موعد مباراة اتحاد جدة والرائد فى الدورى:

تنطلق مباراة اتحاد جدة ضد فريق الرائد في تمام الساعة السابعة والربع بتوقيت القاهرة، بينما يكون

موعد اللقاء في الثامنة والربع بتوقيت مكة المكرمة، وفي التاسعة والربع مساء بتوقيت مدينة أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة اتحاد جدة والرائد فى الدورى السعودي:

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تذاع مباراة اتحاد جدة والرائد بشكل حصري عبر قناة السعودية الرياضية "ksa sports 1 HD" بصوت المعلق عبدالله الغامدي.

يرغب فريق اتحاد جدة، في تحقيق الفوز والخروج من المأزق الذي يتواجد به منذ بداية الموسم حيث بدأ يصارع من أجل النجاة من شبح الهبوط للقسم الثاني.

يلتقي اليوم الجمعة، فريقا الاتحاد ونظيره الرائد، في المباراة التي تجمع الفريقين، ضمن منافسات الأسبوع 13 من الدوري السعودي لكرة القدم للمحترفين.

وتقام المباراة في تمام الساعة 19:40 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 18:40 مساءً بتوقيت القاهرة، وينقل اللقاء على قناة إم بي سي برو الأولى.

وينتظر عشاق الكرة العربية، موقعة من نوع خاص على أرضية الملعب بين النجمين المصريين، محمود كهربا، نجم الاتحاد، ونظيره شيكابالا صانع ألعاب الرائد.

الاتحاد الرائد الساعة 7.15 علي قناة 5