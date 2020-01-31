اونلاين | بث مباشر مباراة الاتحاد الآن|مشاهدة مباراة الاتحاد والرائد بدون تقطيع| مباراة اتحاد جدة اليوم

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يستضيف ستاد الأمير سلطان بن عبد العزيز مباراة أبها والهلال في الجولة السادسة عشر من الدوري السعودي يوم الجمعة 31 يناير 2020 ميلادياً، الموافق 6 جمادي الأخر 1441 هجرياً في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

يستعد فريق الاتحاد السعودى لمواجهة فريق الرائد يوم الجمعة 31 يناير 2020 فى ضيافة الأخير على أرض ملعب الملك عبدالله فى مدينة بريدة بالسعودية، ذلك ضمن أحداث الجولة 16 من عمر مسابقة الدورى السعودى .

رائد التحدي صاحب المركز السادس فى جدول دوري كأس الأمير محمد بن سلمان برصيد 26 نقطة، وكانت آخر لقاءاته فى المسابقة أمام أهلى جدة وانتهى اللقاء بفوز الأخير بنتيجة 2-1، حيث تمكن اللاعب محمد فوزير من إحراز هدف التقدم فى الدقيقة 66 من عمر اللقاء، وتعادل الأهلي فى الدقيقة 84 بهدف أحرزه عمر السومة، ثم تمكن السومة من إحراز هدف الفوز فى الدقيقة 85، ليرتفع بهذا الفوز رصيد الراقي صاحب المركز الثالث 29 نقطة.

و كانت آخر لقاءات نادي الأتحاد فى الدوري السعودي أمام العدالة، اللقاء الذي إنتهى بالتعادل السلبى بين الفريقين، ويحتل النمور المركز 12 فى الجدول برصيد 15 نقطة، ويعد اللقاء القادم بين الرائد والعميد هامًا للفريقين، حيث يسعى الأول لزيادة نقاطه والدخول في المربع الذهبي، بينما يسعى الآخر إلى تحسين نتائجه ووضعه فى الجدول.

الاتحاد الرائد الساعة 7.15 علي قناة 5