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اونلاين | مشاهدة KSA SPORT بث مباشر مباراة التعاون أمام الحزم اليوم في دوري كاس الامير محمد بن سلمان

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة KSA SPORT بث مباشر مباراة التعاون أمام الحزم اليوم في دوري كاس الامير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلاقي التعاون نظيره الحزم، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري السعودي للمحترفين، غدًا الجمعة.

موعد مباراة التعاون والحزم

ويقام اللقاء بين التعاون والحزم عند الساعة الخامسة و25 دقيقة بتوقيت مدينة القاهرة والسادسة و25 دقيقة بتوقيت مكة المكرمة، والثالثة و25 دقيقة بتوقيت جرينتش.

ويحتضن مباراة التعاون والحزم، أرضية ملعب الرس “ملعب نادي الحزم”، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

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ويحتل التعاون المركز الخامس برصيد 26 نقطة في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، بينما يتواجد الحزم في المركز الثالث عشر برصيد 15 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة التعاون والحزم

وتنقل المباراة بين التعاون والحزم في الدوري السعودي للمحترفين، على قناة الثانية.

التعاون و الحزم الساعة 5.25 علي قناة 2
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