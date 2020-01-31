اونلاين | «قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة التعاون والحزم بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش التعاون الآن

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يستعد فريق التعاون لمواجهة نظيره الحزم اليوم الجمعة على ملعب الريس بنادي الحزم، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ويدخل نادي التعاون الجولة السادسة عشر هو يحتل المركز الخامس برصيد ٢٦ نقطة، في حين يأتي نادي الحزم فى المركز

الثالث عشر برصيد ١٥ نقطة.

موعد مباراة التعاون والحزم:

تقام مباراة فريق التعاون أمام نظيره فريق الحزم في تمام الساعة الخامسة وخمس وعشرين دقيقة بتوقيت

القاهرة.

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الساعة السادسة وخمس وعشرين دقيقة بتوقيت

المملكة العربية السعودية.

الساعة السابعة وخمس وعشرين دقيقة بتوقيت

أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة التعاون والحزم فى الدورى السعودى :

تذاع مباراة التعاون والحزم بشكل حصري عبر قناة السعودية الرياضية "ksa sports 1 HD" بصوت المعلق أحمد النفيسة.

التعاون و الحزم الساعة 5.25 علي قناة 2