اونلاين | مشاهدة مباراة الهلال وأبها بث مباشر beIN SPORT شاهد مباراة الهلال ضد أبها مباشرة الآن مجانا Alhilal YouTube القنوات الناقلة لمباراة الهلال وأبها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة الهلال وأبها بث مباشر beIN SPORT شاهد مباراة الهلال ضد أبها مباشرة الآن مجانا Alhilal YouTube القنوات الناقلة لمباراة الهلال وأبها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ومن جهة آخرى كشفت صحيفة “جازيتا” الرومانية عن مفاجأة سارة تلقاها مدرب نادي الهلال، رازفان لوشيسكو، والذي قاد فريقه لتحقيق بطولة دوري أبطال آسيا في النسخة الماضية، وحقق مع نادي باوك اليوناني بطولتي الدوري والكأس قبل حضوره لتدريب الهلال.

وقالت أن مدرب الهلال حصد جائزة أفضل مدرب في اليونان عن موسم 2018 ـ 2019 من قنوات نوفا سبورت صاحبة حقوق بث الدوري اليوناني، وأضافت: “على الرغم من ذهابه إلى الهلال في الصيف، إلا أن الإغريق لم ينسوا رازفان ومنحوا مدرب باوك السابق جائزة أفضل مدرب.

. لوشيسكو فاز الموسم الماضي مع باوك بلقب الدوري والكأس، لكنه دخل في أزمة مع مالك باوك إيفان سافيديس، ليذهب المدرب إلى الهلال ويحقق معه بطولة دوري أبطال آسيا ويشارك في كأس العالم للأندية”.

مشاهدة مباراة الهلال وأبها بث مباشر beIN SPORT - شاهد مباراة الهلال ضد أبها مباشرة الآن مجانا Alhilal YouTube ويحتل الهلال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 32 نقطة، بعد أن خاض 15 مباراة، تمكن خلالها من تحقيق الفوز في 9 مباريات و5 تعادلات وهزيمة وحيدة، وسجل لاعبوه 42 هدفًا، كأقوى خط هجوم في الدوري السعودي، فيما دخل مرماه 16 هدفًا.

مشاهدة مباراة الهلال وأبها بث مباشر beIN SPORT - شاهد مباراة الهلال ضد أبها مباشرة الآن مجانا Alhilal YouTube ويتواجد أبها في المركز الثامن برصيد 23 نقطة، في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، بعد الفوز في 7 مباريات وتعادل مرتين وخسر في 6 مناسبات، وسجل لاعبوه 22 هدفًا فيما اهتزت شباكه بـ 24 هدفًا.

مشاهدة مباراة الهلال وأبها بث مباشر beIN SPORT - شاهد مباراة الهلال ضد أبها مباشرة الآن مجانا Alhilal YouTube القنوات الناقلة لمباراة الهلال وأبها

تبث المباراة التي تجمع بين الهلال وأبها عبر شبكة قناة السعودية الرياضية اتش دي 1، بتعليق مشاري القرني.

Advertisements

ويستضيف ملعب الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية معقل أبها، مباراة قوية لأصحاب الأرض ضد الزعيم، بمنافسات الجولة السادسة عشر من الدوري المحترفين السعودي.

ويسعى الزعيم، في تحقيق الفوز والعودة بصدارة جدول ترتيب الدوري السعودي، والي يحتله النصر برصيد 33 نقطة وبفارق نقطة وحيدة الهلال.

ويحتل الهلال المركز الثاني برصيد 32 نقطة جمعها من الفوز 9 مباريات والتعادل في 5 مواجهات والهزيمة في مباراة واحدة، بينما يحتل أبها المركز الثامن برصيد 23 نقطة جمعها من الفوز في 7 مباريات والتعادل في مواجهتين والهزيمة في 6 مباريات.

يستعد فريق الهلال، لخوض مباراته المنتظرة ضد مضيفه أبها، مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

ويحل فريق الهلال بقيادة المدير الروماني رازفان لوشيسكو، ضيفاً ثقيلاً على أبها، في المباراة التي سيحتضنها ملعب “مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية “المحالة”، في إطار الجولة السادسة عشر من الدوري السعودي.

موعد مباراة نادي الهلال القادمة والقنوات الناقلة

وتنطلق مباراة نادي الهلال مع مضيفه أبها، في تمام الساعة 3:00 عصراً بتوقيت القاهرة، و4:00 عصراً بتوقيت مكة المكرمة، و5:00 مساءً بتوقيت مدينة أبو ظبي.

ابها الهلال الساعة 3 علي قناة 1