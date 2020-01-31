الامارات | شباب الأهلي يضم خليفة مبارك

شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي يضم خليفة مبارك والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة شباب الأهلي لكرة القدم على حسابها الرسمي في «تويتر»، عن تعاقدها مع لاعب النصر، خليفة مبارك، على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر.
وبات مبارك ثانية صفقات شباب الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية، بعدما تعاقد «فرسان دبي» مع الإسباني بيدرو كوندي قادماً من بني ياس، بينما تدخل صفقة مدافع النصر، ضمن الاتفاق الذي تم بين الناديين حول انتقال أحمد العطاس إلى «العميد» على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.
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