شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة ينعى خالد بشارة رئيس مجلس إدارة الجونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أصدر اتحاد الكرة بيانًا نعى خلاله خالد بشارة رئيس مجلس إدارة نادي الجونة، والذي توفي صباح اليوم الجمعة، إثر حادث سير.

وذكر اتحاد الكرة في بيانه: «ينعى الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، الأستاذ خالد بشارة، رئيس مجلس إدارة نادي الجونة، والذي وافته المنية اليوم إثر حادث سير أليم سائلين المولى عز وجل أن يسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته وذويه الصبر الجميل.. وإنا لله وإنا إليه راجعون».