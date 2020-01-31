شكرا لقرائتكم خبر عن نادي الجونة ينعى رئيس مجلس الإدارة خالد بشارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب نعى نادي الجونة، رئيس مجلس إدارته المهندس خالد بشارة، والذي توفي صباح اليوم الجمعة إثر حادث سير.

ونشر نادي الجونة عبر حسابه على موقع «تويتر»، صورة لـ«بشارة»، أرفقها بنعي لرئيس النادي، كتب فيه: «ببالغ الحزن ينعي نادي الجونة رحيل المهندس خالد بشارة، رئيس مجلس إدارة النادي، والذي ودعنا في الساعات الأولى من صباح اليوم إثر حادث أليم.. ونسأل لأهله ومحبيه الصبر والسلوان».

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