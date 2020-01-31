شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة ينعي رئيس الجونة بعد وفاته في حادث سير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نعى مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، خالد بشارة رئيس مجلس إدارة نادي الجونة، والذي لقي مصرعه في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، إثر تعرضه لحادث سيارة في ميدان الرماية.

وكتبت الصفحة الرسمية للجبلاية عبر موقع فيس بوك:

ينعي الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي والعاملون بالاتحاد وفروعه الأستاذ خالد بشارة رئيس مجلس إدارة نادي الجونة الذي وافته المنية اليوم إثر حادث سير أليم سائلين المولى عز وجل أن يسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته وذويه الصبر الجميل .. و "إنا لله وإنا إليه راجعون"

كما نعى نادي الجونة عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، رئيس مجلس إدارة النادي الساحلي، وكتبت صفحة الجونة:

ببالغ الحزن ينعي نادي الجونة رحيل المهندس خالد بشارة، رئيس مجلس إدارة النادي، والذي ودعنا في الساعات الأولى من صباح اليوم إثر حادث أليم.. و نسأل لأهله ومحبيه الصبر والسلوان.

Advertisements



bba2b510-127e-467b-84a7-f831d5c8c2a7

كما نشر محمد ناجي جدو، لاعب فريق الجونة صورة لخالد بشارة عبر حسابه على موقع تويتر وعلق عليها: وداعاً خالد بشارة.



55d5c016-2139-4571-b4b2-1941a52776da

وكان خالد بشارة قد تخرج من الجامعة الأمريكية بالقاهرة التي حصل منها على شهادة التخصص في علوم هندسة الحاسب الآلي عام 1993 ليحصل بعد ذلك على مجموعة من دراسات إدارة الإعمال المتطورة من جامعة ستانفورد والمعهد الأمريكي للمصارف والتمويل.

تولى خالد بشارة، شركة ويند الإيطالية، ونجح فى تحويلها من الخسائر إلى أرباح، وكان أحد أفراد فريق العمل الذي حقق صفحة الاستحواذ على شركة ويند لصالح شركة ويذر للاستثمارات بقيمة تجاوزت 17.2 مليار يورو، واختير بعدها في 2003 مديرا لقطاع الاتصالات الثابتة وخدمات الانترنت بشركة ويند.

وشغل خالد بشارة، العضو المنتدب لمجموعة أوراسكوم تيليكوم القابضة، قبل أن يستقيل ويشغل منصب الرئيس التنفيذى لشركة أوراسكوم للتنمية القابضة.