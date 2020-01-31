شكرا لقرائتكم الجهاز الفني للأهلي يضع برنامجا للفريق اليوم قبل قبل مواجهة الهلال السوداني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة رينيه فايلر برنامج الفريق اليوم الجمعة والذي يبدأ بتناول اللاعبين وجبة الإفطار، ثم يتناول لاعبو الأهلي وجبة الغذاء في الثانية ظهرا، قبل التحرك لملعب الجوهرة في الثامنة والنصف مساء لخوض المران الرئيسي في التاسعة مساء اليوم الجمعة على أن يتناول اللاعبون وجبة العشاء عقب العودة إلى فندق الإقامة وهو اليوم الثاني للبعثة الحمراء في السودان.

ويخوض الأهلي مواجهة حاسمة في التاسعة مساء غد السبت، أمام الهلال السوداني في الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، ويعقد الاجتماع الفني للمباراة عصر اليوم الجمعة في أحد الفنادق بالسودان، وذلك للاتفاق علي كافة الأمور التنظيمية الخاصة بمباراة الغد، يحضر الاجتماع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي، والكابتن سمير عدلي المدير الإداري للفريق، والكابتن ماهر عبد العزيز إداري الفريق، يشهد الاجتماع الاتفاق علي الزي الخاص بالفريقين وموعد وصولهما إلى الملعب بجانب التعليمات الأمنية والتنسيقية الخاصة بالمباراة.

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كما يحضر السويسري رينيه فايلر وأحد لاعبي الفريق، اليوم المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، ويتصدر الأهلي مجموعته برصيد عشر نقاط ويأتي خلفه النجم الساحلي والهلال السوداني بتسع نقاط، ثم بلاتينيوم الزيمبابوي بنقطة واحدة.

فيما عقد الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق جلسة خاصة مع شيف فندق الإقامة في السودان في حضور شيف الفريق محمد الدالي؛ للاتفاق على نوعية الوجبات التي سيتم إعدادها لبعثة الفريق خلال تواجده في الخرطوم، شهدت الجلسة بعض المطالب الخاصة من طبيب الأهلي في النوعيات التي سيتم تقديمها للاعبين في الوجبات الثلاث، بالإضافة إلى بعض الاشتراطات الخاصة التي تتماشى مع النظام الذي يضعه الجهاز الفني في عملية التغذية الخاصة باللاعبين.