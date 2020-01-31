شكرا لقرائتكم طبيب الأهلي يحذر لاعبيه من التهاون في تناول حبوب الملاريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل جدد الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تحذيراته لجميع لاعبي الفريق والجهاز الفني والبعثة بشأن ضرورة تناول الحبوب الخاصة بالملاريا.

جاءت تحذيرات طبيب الأهلى من أجل الحفاظ على سلامة افراد البعثة حتي خوض اللقاء والعودة الى القاهرة عقب الانتهاء من اللقاء .

كان الجهاز الفنى ولاعبي الأهلى قد حصلوا على كل التطعيمات اللازمة قبل سفر البعثة إلى السودان

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وكان سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق، وسمير عدلى، المدير الإدارى، قد سافرا إلى السودان قبل البعثة لبحث ترتيبات الاقامة واستقبلوا البعثة امس برئاسة محمود الخطيب .

ويستعد الأهلي لمواجهة الهلال السوداني المقرر إقامتها التاسعة مساء غدٍ السبت علي ستاد الجوهرة في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويتصدر الأهلى قمة المجموعة الثانية التى تضم برصيد 10 نقاط ويأتى النجم الساحلى التونسى والهلال السودانى فى المركزين الثانى والثالث برصيد 9 نقاط، بينما يقبع بلاتينيوم بطل زيمبابوي في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.